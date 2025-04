Κικίλιας-στον-ΣΚΑΪ:-Ανοιχτό-το-ενδεχόμενο-για-εκπτωτικές-μειώσεις-στα-ακτοπλοϊκά-εισιτήρια-για-τις-οικογένειες-και-στα-ταχύπλοα

Κικίλιας στον ΣΚΑΪ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο εκπτωτικών μειώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις οικογένειες και στα ταχύπλοα

«Στόχευσή μας είναι να μην είναι πολυτέλεια για την ελληνική οικογένεια να ταξιδέψει στα νησιά» υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας