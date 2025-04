Κώστας Αχ. Καραμανλής: Είμαι βέβαιος για την αθωότητά μου – Είμαι στη διάθεση των αρχών

“Όπως έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν είμαι στη διάθεση των αρχών, ώστε να λάμψει η αλήθεια” δήλωσε ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών