Νέα κόντρα Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για παντελόνια, φούστες, μέχρι και… εσώρουχα

Your browser does not support the audio element.

«Τι δουλειά έχετε να απευθύνετε προκλήσεις για το ποιος φοράει παντελόνια, για το ποιος είναι παντελονάτος, για το ποιος φοράει φούστες;»