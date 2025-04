Το-big-three-της-metlen-και-η-μοναδική-παγκοσμίως-ανάκτηση-μετάλλων-από-τα-βιομηχανικά-απόβλητα

Μετά βεβαιότητας μπορώ να πω ότι ο τίτλος ” We Have Done it Before… We Can Do it Again” της παρουσίασης που πραγματοποίησε η Metlen (ΜΥΤΙΛ) στο Λονδίνο είναι στην κυριολεξία όλα τα λεφτά.

Ίσως ο όμιλος να θέλει να περάσει κάποιο άλλο μήνυμα προς τους επενδυτές αλλά εμένα περιέργως με οδηγεί κατευθείαν στο μετασχηματισμό-φαινόμενο στην παγκόσμια επιχειρηματική ιστορία, όπου η εταιρεία ξεκίνησε το 1995 με 10 εκατομμύρια ευρώ EBITDA και έφτασε μέσα σε σχεδόν 30 χρόνια να παράγει το ποσό μαμούθ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Όσοι δε επένδυσαν εκείνη την εποχή στο όραμα του Ευάγγελου Μυτιληναίου δε θα χρειαστεί να ξαναδουλέψουν στη ζωή τους.

Οπότε ο τίτλος “Το έχουμε κάνει στο παρελθόν… Μπορούμε να το ξανακάνουμε” με κάνει να σκεφτώ ότι η μετάβαση του ομίλου μέσω του “Big Three” των 2 δισεκατομμυρίων ίσως και να είναι απλά ένα μικρό σκαλοπάτι για το “Big Four” των 4 με 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όσο και αν ακούγεται υπερβολικό αυτό είναι πλέον το μέγεθος της δομής που χτίζεται στα θεμέλια της Metlen. Μια δομή η οποία αντέχει και υποστηρίζει ένα EBITDA κέρδος άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μιας που η παρουσίαση των 74 σελίδων της Metlen βρίθει στοιχείων που μπορούν άνετα να γεμίσουν αρκετές σελίδες ανάλυσης θα σταθώ πιο πολύ σε αυτόν τον τομέα που έχει γραφτεί δεξιοτεχνικά στην αρχή της παρουσίασης μέσα σε παρένθεση ως “Game Changer“. Μη καρφωθούμε κιόλας και ξυπνήσουν και οι πέτρες.



Μιλάω για τα “κυκλικά μέταλλα” όπου μόλις καταλάβουν οι επενδυτές ανά το κόσμο τι παίζεται εδώ όπου στην κυριολεξία δεν υπάρχουν limit στην κερδοφορία της Metlen θα σπρώξουν τη μετοχή στα ουράνια.

Πρόκειται στην ουσία για μια απίστευτη ανακάλυψη, που λόγω της ταυτόχρονης ανάκτησης πολλαπλών μετάλλων από απόβλητα και επικίνδυνα βαριά περιβαλλοντολογικά κατάλοιπα μεταλλουργικών διεργασιών, με πολύ υψηλά ποσοστά ανάκτησης έως 99% (!) και μηδέν ρυπαντές, είναι πολύ πιθανό να φτάσει στο σημείο να χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Προσέξτε μια πρώτη γεύση για το τι γιγάντωση του ομίλου μπορεί να προκληθεί μόνο από αυτή τη μοναδική παγκοσμίως δραστηριότητα είναι το στοιχείο που δίνεται μέσα στην παρουσίαση για το ότι η Metlen έχει ήδη χαρτογραφήσει περίπου 2.500 βιομηχανικά στοιχεία και ορυχεία που παράγουν περίπου 6,5 εκατ. τόνους ανά έτος σχετικών μη επεξεργασμένων υπολειμμάτων από τα οποία μπορούν να ανακτηθούν 1,5 εκατ. τόνοι ανά έτος μετάλλων υψηλής αξίας όπως είναι το κοβάλτιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, το πυρίτιο, το νικέλιο, το αλουμίνιο και το μαγγάνιο. Μιλάμε για βαριά απόβλητα μηδενικής αξίας ή ακόμα καλύτερα βεβαρημένης αρνητικής περιβαντολογικής αξίας τα οποία μετά την επεξεργασία θα αξίζουν σύμφωνα με την έρευνα ούτε λίγο ούτε πολύ το απίστευτο νούμερο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Θα αφήσω στην άκρη τον χαλκό, το πυρίτιο, τον ψευδάργυρο, το μαγγάνιο και το αλουμίνιο και θα ασχοληθώ σε αυτή τη φάση μόνο με το νικέλιο και το κοβάλτιο που εμπεριέχεται μέσα στο πρώτο.

Το νικέλιο λοιπόν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο το χαρακτήρισε ως τον “χρυσό” του μέλλοντος. Ο Έλον Μασκ της Tesla κατά τη διάρκεια της τελευταίας ενημέρωσης των αναλυτών είχε απευθύνει έκκληση στους παραγωγούς νικελίου να εξορύσσουν όσο το δυνατό περισσότερες ποσότητες. Μάλιστα τους προέτρεψε σε υπερθετικό βαθμό να παράγουν περισσότερο νικέλιο λέγοντας ότι η Tesla θα τους δώσει αμέσως ένα τεράστιο συμβόλαιο για μεγάλο χρονικό διάστημα κυρίως αν η παραγωγή ή η εξόρυξη του νικελίου πληροί τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες.



Το νικέλιο, όπως είπαμε περιέχει το κοβάλτιο, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή μπαταριών. Όλοι γνωρίζουμε που οδηγεί η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα με την ηλεκτροκίνηση στις μεταφορές και την αποθήκευση ενέργειας και πόσο ραγδαία ανάπτυξη θα γνωρίσουν όσοι δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό το κομμάτι.

Απλά εδώ να αναφέρουμε ότι μόνο η Ευρώπη χρειάζεται μόνο για το 2025 περίπου 58.000 τόνους σε κοβάλτιο, που από την Ευρωζώνη μόνο η Φινλανδία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 2.300 τόνους. Οι υπόλοιπες ποσότητες εισάγονται από τη Ρωσία και το Κονγκό.

Φανταστείτε λοιπόν τι σκέφτεται το μυαλό του Ευάγγελου πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο μέταλλο και μετά θα καταλάβετε ότι αυτά που ακούστηκαν στην παρουσίαση είναι μόλις η κορυφή του παγόβουνου σε αυτό που ετοιμάζεται μεθοδικά από τη διοίκηση τα επόμενα χρόνια.

Με απλά λόγια θα αναφέρω ότι τα 220 εκατ. ευρώ EBITDA που αναμένει η Metlen από αυτή τη δραστηριότητα είναι… πιλοτικά. Τροχιοδεικτικά για να βρουν το στόχο.

Και να φανταστείτε ότι κάποιοι επενδυτές μετά την παρουσίαση συνέχισαν να “πετούν” τη μετοχή κάτω από τα 44 ευρώ. Ο στόχος των 50 με 55 ευρώ μέσα στο 2025 είναι πλέον κάτι παραπάνω από εφικτός.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

April 30, 2025