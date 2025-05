Ουκρανία-και-ΗΠΑ-υπέγραψαν-συμφωνία-για-τα-ορυκτά-και-το-κοινό-επενδυτικό-ταμείο-για-την-ανασυγκρότηση-της-χώρας

Οι δύο χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία στην Ουάσιγκτον μετά από μήνες, μερικές φορές αγχωτικών, διαπραγματεύσεων, με την αβεβαιότητα να παραμένει μέχρι την τελευταία στιγμή, με την πληροφορία για ένα αδιέξοδο της τελευταίας στιγμής.

«Σε αναγνώριση της σημαντικής οικονομικής και υλικής υποστήριξης που ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών έχει παράσχει στην άμυνα της Ουκρανίας από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, αυτή η οικονομική συνεργασία δίνει στις δύο χώρες μας τη δυνατότητα να… επιταχύνουν την οικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας», ανάφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

«Χάρη στις ακούραστες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξασφάλιση μιας διαρκούς ειρήνης, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την υπογραφή της σημερινής ιστορικής συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας, με την οποία ιδρύεται το Ταμείο Επενδύσεων Ανασυγκρότησης Ηνωμένων Πολιτειών-Ουκρανίας, με σκοπό την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης της Ουκρανίας. Η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια.

Η Διεθνής Χρηματοδοτική Εταιρεία Ανάπτυξης των ΗΠΑ θα συνεργαστεί στενά με την κυβέρνηση της Ουκρανίας για τη σύσταση αυτού του ταμείου και προσβλέπουμε στην ταχεία λειτουργική εφαρμογή αυτής της ιστορικής οικονομικής συνεργασίας τόσο για τον ουκρανικό όσο και για τον αμερικανικό λαό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh

