Μαρινάκης: Δεν πέτυχε ως εγχείρημα η πανεπιστημιακή αστυνομία

Your browser does not support the audio element.

«Αυτό που συνέβη στη Νομική είναι έγκλημα και όποιος φοιτητής συμμετέχει, πρέπει να διαγράφεται» προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος