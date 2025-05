Μητσοτάκης για Κέντρο Αποκατάστασης στην Κερατέα: Δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα τα μεγάλα ιδιωτικά κέντρα Πολιτική 13:27, 02.05.2025 UPDATE: 13:46

Επίσκεψη του πρωθυπουργού στο Κέντρο Αποκατάστασης και Υγείας στην Κερατέα, ο οποίος εμφανίσθηκε συγκινημένος, προχωρώντας σε αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα