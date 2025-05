Ξεκίνησε η δίκη των «Σπαρτιατών» – Ο Στίγκας πήρε πίσω τις κατηγορίες για Greek Mafia και Κασιδιάρη

Your browser does not support the audio element.

Μετά από 3 αναβολές, άρχισε η δίκη 11 πρώην και νυν βουλευτών του κόμματος, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαπάτηση εκλογέων με ηθικό αυτουργό τον Κασιδιάρη