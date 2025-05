«Συνέπειες» σε ποινικό, πειθαρχικό και αστικό επίπεδο για τη βία στα πανεπιστήμια εξετάζει η κυβέρνηση

Your browser does not support the audio element.

Θα υπάρχουν συνέπειες και σε μεμονωμένες περιπτώσεις Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται με την εφαρμογή του νόμου ή αντίστοιχων αποφάσεων