Διπλωματικές πηγές για επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα: Σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας η επανένωση της Κύπρου

«Κάθε ενέργεια για τη διαμόρφωση τετελεσμένων στα κατεχόμενα συνιστά εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη» σημειώνουν, με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις Ερντογάν