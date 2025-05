Κ. Χατζηδάκης για τον θάνατο Μολυβιάτη: Έφυγε ένας ευπατρίδης, ένας ξεχωριστός Έλληνας

«Τίμησε την Ελλάδα ως διπλωμάτης, ως διευθυντής του γραφείου του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ως Υπουργός Εξωτερικών. Παντού διακρίθηκε, παντού προσέφερε στην πατρίδα»