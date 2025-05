Νίκη: Προς διαγραφή ο Νίκος Παπαδόπουλος, που είχε πρωταγωνιστήσει στον βανδαλισμό της Εθνικής Πινακοθήκης

Αναστέλλεται η ιδιότητά του ως μέλος του κόμματος – Την έγκριση της τελικής κρίσης επί της ποινής τη διατηρεί η Επιτροπή Δεοντολογίας