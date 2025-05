ΧΑ:-Οι-1795-μονάδες-ως-βασικό-μηνιαίο-επίπεδο-αντίστασης

Το ελληνικό χρηματιστήριο εξακολουθεί να ηγείται των αποδόσεων από την αρχή της χρονιάς (ΓΔ +17.5%) κεφαλαιοποιώντας έναν συνδυασμό χαρακτηριστικών και ειδήσεων που έχουν να κάνουν κυρίως με τις θετικές μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις στο σκέλος του προυπολογισμού και της ανάπτυξης αλλά και με τα εκ νέου βελτιωμένα αποτελέσματα έτους των εισηγμένων που συνεχίζουν να κατατάσσουν το ΧΑ ως μια από τις φθηνότερες αγορές τουλάχιστον σε όρους Ρ/Ε και Ρ/Β.

Στο διεθνές στερέωμα όλες ανεξαιρέτως οι αγορές (Ομολόγων, Μετοχών, Νομισμάτων και Εμπορευμάτων) παραμένουν σε καθεστώς άτυπης ομηρίας υπό των αποφάσεων/δηλώσεων των ΗΠΑ γύρω από το φλέγον θέμα των δασμών, την ώρα που πρόδρομα μάκρο στοιχεία στις ΗΠΑ χτυπάνε τα πρώτα καμπανάκια για την μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη (ΑΕΠ τριμήνου -0.3%).

Στο εσωτερικό μέτωπο πολλές οι επιχειρηματικές διεργασίες αλλά και συμφωνίες με πιο πρόσφατο παράδειγμα την οριστικοποίηση της εξαγοράς της Ακτωρ Παραχωρήσεις (που ανήκε στον ΕΛΛΑΚΤΩΡ) από τον Aktr για 123 εκατ. σε μετρητά, ενώ σημαντικές ειδήσεις βγήκαν από τα περισσότερα cc των διοικήσεων των εισηγμένων όπως και από τις ανακοινώσεις του ομίλου Metlen στο Λονδίνο για εντυπωσιακή αξιοποίηση των μεταλλουργικών υπολειμμάτων με εξαιρετική προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.

Επίσης θετικά είναι τα μηνύματα από το κρίσιμο τουριστικό εγχώριο προιόν με το ΔΑΑ αλλά και την ΑΡΑΙΓ να ανακοινώνουν θετικό ρυθμό για το 1ο τρίμηνο, στο ίδιο πλαίσιο και τα στοιχεία πωλήσεων από τις δύο πολύ σημαντικές εισηγμένες, την ΕΕΕ (+10%) και την Metlen (+30%).

Το γνωστό ρητό του Μαίου – sell in May and go away – θα κριθεί σε βάθος χρόνου και πάντως όχι νωρίτερα από το κλείσιμο του εξαμήνου, σε ένα μήνα πάντως που τόσο η αγορά όσο και η οικονομία συνολικότερα θα βρεθούν ξανά στο επίκεντρο, είτε λόγω των εκτιμήσεων οίκων για το αξιόχρεο της χώρας (Fitch & Scope) είτε εξαιτίας των δεικτών που παρακολουθούν το ΧΑ (Msci εξαμηνιαία αναθεώρηση και FTSE τριμηνιαία).

Σε επίπεδο εβδομάδας τα σημαντικά έχουν να κάνουν με τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου του 2025 από δεικτοβαρείς μετοχές (ενδεικτικά και κατά σειρά ΠΕΙΡ, ΣΑΡ, ΕΤΕ , ΕΥΡΩΒ , ΤΙΤΑΝ και ΑΛΦΑ) ενώ συνεχίζονται οι ΓΣ εταιριών με ποικίλη θεματολογία (RealCons & TITAN).

Οι σημαντικές αποκοπές μερισμάτων την εβδομάδα που ξεκινάει (ΣΑΡ 0.30 , ΕΥΡΩΒ 0.105 , ΟΠΑΠ 0.80 και ΜΠΡΙΚ 0.135) θα δώσουν από την μία επιπλέον ρευστότητα στους μετόχους από την άλλη θα επηρεάσουν σχετικά και τον ΓΔ (υπολογίζεται περίπου στο 0.40% σε εβδομαδιαία βάση) όπου με αφετηρία τις 1726 μονάδες βλέπει την απόσταση από τα πρόσφατα πολυετή υψηλά των 1750 μονάδων να έχει εξανεμιστεί (μόλις -1.4%) και να στοχεύει στις 1795 μονάδες ως βασικό μηνιαίο επίπεδο αντίστασης.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management



* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης