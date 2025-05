Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ενίσχυση για ΝΔ και Πλεύση Ελευθερίας – Πτώση για το ΠΑΣΟΚ

Your browser does not support the audio element.

Η Πλεύση Ελευθερίας συνεχίζει την ανοδική της πορεία, και από το 15,9% βρίσκεται στο 16,5% και τη δεύτερη θέση. Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί σταθερά