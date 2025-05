Ζαχαράκη: Θα ενισχύσουμε τη διάταξη για το πώς θα χάνεται η ιδιότητα του φοιτητή όταν αποδεικνύεται συμμετοχή σε επεισόδια

Your browser does not support the audio element.

«Πρέπει να πληρώσει κάποιος που προκαλεί υλικές ζημιές, όπως ακριβώς γίνεται με το κομμάτι της καταστροφής της δημόσιας περιουσίας, δήλωσε η υπουργός Παιδείας