Μαρινάκης για μειωμένο κόμιστρο στα ταξί: Ήταν μια σκέψη, αλλά δεν θα προχωρήσει

Your browser does not support the audio element.

«Δεν θα πληρώσει προφανώς ο Έλληνας φορολογούμενος – Δεν θα επιδοτείται κάποιος για να πίνει», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος