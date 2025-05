Μπελέρης: Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός κατοχυρώνει την πλήρη επήρεια νησιών και ηπειρωτικής χώρας

«Η Ελλάδα ανακοίνωσε πρόσφατα το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό επικυρώνοντας έτσι όχι μόνο τη δική της κυριαρχία αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Φρ. Μπελέρης