Παρέμβαση Δ. Τσιόδρα στο Ευρωκοινοβούλιο: Η Τουρκία δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας

Η Τουρκία δεν είναι μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας, υπογράμμισε ο Δημήτρης Τσιόδρας σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου