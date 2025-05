Σέργιος-(resolute-cepal):-Το-μέλλον-του-real-estate-θα-είναι-data-driven

Με αφορμή τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται στον κλάδο του real estate, ο Λευτέρης Σέργιος, Head of Data & Analytics της Resolute Cepal Greece, στο πλαίσιο του 18ου Red Meeting Point που διεξήχθη στις 5-6 Μαΐου στο Ωδείο Αθηνών, τοποθετήθηκε διεξοδικά στη συζήτηση με θεματολογία «How technology is changing business models in the real estate industry», για τη μετάβαση σε νέα, υβριδικά επιχειρηματικά μοντέλα που συνδυάζουν δεδομένα, αυτοματισμούς και ανθρώπινη εμπειρία.

«Η τεχνολογία αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο που λειτουργεί το real estate, όχι απλώς βελτιώνοντας διαδικασίες, αλλά επανακαθορίζοντας τί σημαίνει διαχείριση περιουσίας στην πράξη», σημείωσε σε πρώτο χρόνο στην τοποθέτησή του στο Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» ο κ. Σέργιος, ενώ εν συνεχεία εξήγησε ότι: «Δημιουργούμε ένα ενιαίο περιβάλλον πληροφόρησης, που ενώνει πηγές όπως αγγελίες, εκτιμήσεις, πλειστηριασμούς και πραγματικές συναλλαγές, αλλά και custom εργαλεία προσαρμοσμένα στο προφίλ των πελατών μας. Αυτό είναι το νέο ‘single source of truth’».

Για χρόνια, ο τομέας στηριζόταν σε κατακερματισμένα δεδομένα και προσωπικές εκτιμήσεις. Η είσοδος παικτών όπως η ReDataset, είναι ικανές να αλλάξουν το σκηνικό άρδην.

Όπως υπογράμμισε σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Head of Data & Analytics: «Τα νέα data-driven μοντέλα επιτρέπουν real-time αποτιμήσεις με διαφάνεια και αιτιολόγηση, περιορίζοντας το περιθώριο λάθους και τον υποκειμενισμό. Στη Resolute Cepal Greece, δεν εφαρμόζουμε απλώς τεχνολογία, επανασχεδιάζουμε τον τρόπο που λειτουργεί το real estate asset management». Ενώ πρόσθεσε ότι μέσω του καινοτόμου συστήματος «Hybrid Intelligence», ο οργανισμός της Resolute παντρεύει τις νέες τεχνολογικές μεθόδους, όπως το AI με τις ανθρώπινες ικανότητες.

Από διαχείριση περιουσίας σε στρατηγική πληροφόρησης

Η Resolute Cepal Greece δεν περιορίζεται στη διαχείριση ακινήτων. Αναπτύσσει πλέον στρατηγικές επένδυσης και αξιοποίησης με βάση τα δεδομένα, έτσι ώστε να προσφέρει διαρκώς όλες τις λειτουργίες της με διαφάνεια και να καλλιεργεί την εμπιστοσύνη με τους πελάτες της. «Αξιολογούμε δυναμικά χαρτοφυλάκια, εντοπίζουμε ευκαιρίες και επανατοποθετούμε τους επενδυτικούς στόχους με τεκμηρίωση», είπε ο κ.Σέργιος.

Η τεχνολογία λειτουργεί πλέον ως πυλώνας σχεδιασμού υπηρεσιών: από cash flow simulations και αυτοματοποιημένη παρακολούθηση πλειστηριασμών, έως white-label λύσεις για τρίτους. Το επιχειρηματικό μοντέλο μετατοπίζεται από την εκτέλεση, στην πρόβλεψη και την πρόληψη.

Ο Λευτέρης Σέργιος ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας: «Το real estate του μέλλοντος δεν θα στηρίζεται πια σε “γενικές λύσεις για όλους”, αλλά σε εξειδικευμένα, προσωποποιημένα εργαλεία. Η τεχνολογία μάς δίνει πλέον αυτή τη δυνατότητα – και στην Resolute Cepal Greece, προσαρμοζόμαστε σε αυτή και την εφαρμόζουμε στο σήμερα».

Στη συζήτηση του Panel II συμμετείχαν ακόμα, ο Κώστας Μαρκάζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Premia Properties, ο Δημήτριος Παπουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Trade Estates και η Έλλη Κακούλλου, Γενική Διευθύντρια Ακίνητης Περιουσίας της Εθνικής Τράπεζας. Συντονιστής ήταν ο Κέννυ Ευαγγέλου, Επικεφαλής του τμήματος ακίνητης περιουσίας της KPMG.