Σ. Φάμελλος: Η μήνυση εναντίον μου από την Ομάδα Αλήθεια αποτελεί ευθεία επίθεση κατά της Δημοκρατίας

Your browser does not support the audio element.

«Ο κ. Μητσοτάκης να έρθει στη Βουλή να απαντήσει για το δημόσιο χρήμα και τις τριγωνικές συναλλαγές που τροφοδοτούν την Βlue Skies και την Ομάδα Αλήθειας»