Χρυσοχοΐδης στον ΣΚΑΪ: Η πρόσβαση στο πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ελεγχόμενη – Όποιος βιαιοπραγεί δεν έχει καμία θέση στον χώρο

«Ο έλεγχος ανήκει στις διοικήσεις των πανεπιστημίων – Αυτό σημαίνει όποιος μπαίνει, πρέπει να το κάνει επώνυμα, ώστε να είναι γνωστό ποιοι υπάρχουν»