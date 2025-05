«Γνωστή συκοφάντρια»: Μετωπική σύγκρουση Ζωής Κωνσταντοπούλου – Λιάνας Κανέλλη στη Βουλή

Your browser does not support the audio element.

«Δεν μπορεί να θεωρεί κάποιος τον εαυτό του κάτι ανώτερο σε οποιοδήποτε πλαίσιο» τόνισε η βουλευτής του ΚΚΕ Λιάνα Κανέλλη απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου