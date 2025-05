Θερμή υποδοχή Αλ Σίσι από Τασούλα – «Είναι η 5η φορά που σας επισκέπτομαι, φίλος ο ελληνικός λαός»

Your browser does not support the audio element.

«Υπόδειγμα για το διεθνές στερέωμα οι σχέσεις μας – Η μακραίωνη σχέση μας άντεξε στις προκλήσεις των αιώνων», ανέφερε από την πλευρά του ο ΠτΔ