Κακλαμάνης: Τη Δευτέρα η κλήρωση για το Δικαστικό Συμβούλιο σχετικά με την υπόθεση Τριαντόπουλου

O πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι το θέμα θα ανακοινωθεί επισήμως κατά την αυριανή Διάσκεψη των Προέδρων, την πρώτη μετά την αποστολή του καταλόγου στη Βουλή