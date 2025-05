Το τηλεφώνημα Χαρίτση σε Ανδρουλάκη, η χειραψία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη και ο πήχης για τις εκλογές που φέρνει μουρμούρα

Your browser does not support the audio element.

Ο εκλογικός πήχης του ΠΑΣΟΚ, όπως τον έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, προκάλεσε νέα μουρμούρα στη Χαριλάου Τρικούπη