Ένταση στον αέρα με την Κωνσταντοπούλου: «Σας καλέσαμε για 40 λεπτά και ήρθατε ένα τέταρτο πριν» – «Είστε αγενείς» (Βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Ο τηλεοπτικός χρόνος τελείωνε και οι παρουσιαστές ήθελαν να κλείσουν – Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ωστόσο διαμαρτυρήθηκε και της απάντησαν πως άργησε