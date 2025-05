Γεραπετρίτης από άτυπο συμβούλιο ΥΠΕΞ: Μία εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ

Your browser does not support the audio element.

«Συζητούμε σήμερα για το θέμα των Δυτικών Βαλκανίων, της προενταξιακής διαδικασίας», δήλωσε μεταξύ άλλων, ο ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης