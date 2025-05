Νίκος Ανδρουλάκης: Απαιτείται σχέδιο ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας

Your browser does not support the audio element.

Εκπονούνται πολύ μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχει επένδυση και στήριξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης