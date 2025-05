Πολύ σύντομα η νομοθετική πρωτοβουλία για την αυστηροποίηση των ποινών για τη βία στα ΑΕΙ, δήλωσε ο Παπαϊωάννου

Your browser does not support the audio element.

Σε δηλώσεις του ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου προανήγγειλε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία