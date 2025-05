Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Η έκθεση του ΕΚ περιέχει διαστρεβλωμένους, προκατειλημμένους και αβάσιμους ισχυρισμούς κατά της Τουρκίας»

Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας απορρίπτει «τις αβάσιμες εκτιμήσεις», όπως χαρακτηρίζει, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην έκθεση που υιοθέτησε για την Τουρκία