Το-πρόγραμμα-του-Μητσοτάκη-για-αύριο,-Παρασκευή-9-Μαΐου

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού για αύριο, Παρασκευή 9 Μαΐου – Θα μιλήσει στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του τμήματος Ηράκλειο – Χανιά