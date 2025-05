Δ. Παπαστεργίου: Ο προσωπικός αριθμός θα βάλει τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών

«Ο προσωπικός αριθμός ήταν η ανάγκη να συνενώσουμε τα τέσσερα διαφορετικά μητρώα του ελληνικού Δημοσίου», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης