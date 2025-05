Προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο στη Στερεά Ελλάδα

Your browser does not support the audio element.

η φετινή αντιπυρική περίοδος βρίσκει τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ενισχυμένο σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα,