- sofokleous10.gr

Άγρια κόντρα στη Βουλή Κυρανάκη – Κωνσταντοπούλου: «Είστε για Όσκαρ» – «Εγώ και εσύ; Είστε ψεύτης»

Your browser does not support the audio element.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν όταν ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατήγγειλε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας «παίζει θέατρο»