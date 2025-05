Γενηδούνιας στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ: Απολύθηκα γιατί είπα την αλήθεια

«Όσοι οργάνωσαν, υπαγόρευσαν κι εκτέλεσαν το σχέδιο της παράνομης απόλυσής μου, επειδή κατέθεσα υποψηφιότητα στις εκλογές του Σωματείου των Μηχανοδηγών, απέτυχαν να την εμποδίσουν»