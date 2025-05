Η μάχη της προανακριτικής για τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

Your browser does not support the audio element.

Η αντιπαράθεση για κακούργημα ή πλημμέλημα θα κυριαρχήσει την προσεχή εβδομάδα, καθώς καταθέτει την πρότασή του για τον πρώην υπουργό το ΠΑΣΟΚ