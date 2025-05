Φάμελλος: «Πρέπει να απομακρυνθεί το καθεστώς Μητσοτάκη» – Προαγγελία αλλαγών στον ΣΥΡΙΖΑ

Για το «έγκλημα των Τεμπών», o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε μέσο να συσκοτίσει και να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της