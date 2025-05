Ανδρουλάκης: Άμεσα πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η προοπτική των επιχειρήσεων στις ΒΙ.ΠΕ.

«Θα πάρουμε άμεσα κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για να μπουν κανόνες σε αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής