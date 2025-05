Κοινές-περιπολίες-Ελλήνων-και-Ιταλών-Αστυνομικών:-Τα-2-μνημόνια-συνεργασίας-που-υπεγράφησαν-(Βίντεο)

Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης υπέγραψε με τον ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών, Matteo Piantedosi στη Ρώμη δύο Μνημόνια Συνεργασίας