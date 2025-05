Μαρινάκης: Αύριο στις 13:00 συνάντηση Μητσοτάκη με Μερτς στο Βερολίνο

Your browser does not support the audio element.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα γίνει δεκτός στην καγκελαρία – Το βράδυ θα βραβευτεί στο Economic Council για τις μεταρρυθμίσεις