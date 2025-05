Θανάσης Κοντογεώργης: Εξωτερική πολιτική με αυτοπεποίθηση

Your browser does not support the audio element.

«Η ευρωπαϊκή οικογένεια είναι ενωμένη παρά τις δυσκολίες, και η χώρα μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ