Σε ρυθμούς προανακριτικής το ΠΑΣΟΚ – Ανδρέας Σπυρόπουλος και Άννα Διαμαντοπούλου ετοιμάζουν τη «Μαύρη Βίβλο» της κυβέρνησης

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την κατάθεση του αιτήματος προανακριτικής επιτροπής με τη νομική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να επεξεργάζεται προσεκτικά τις λεπτομέρειες