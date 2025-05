Σφοδρή αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα του ΕΜΠ για τα Τέμπη

Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι υπόλογος στους πολίτες για προσπάθεια παραπλάνησης – Για «γκεμπελική προπαγάνδα και λασπολογία» κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ