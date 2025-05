Τελευταίες πινελιές για την προανακριτική – Μπαράζ ανακοινώσεων από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στα τέλη της εβδομάδας καταθέτει πρόταση για προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή το ΠΑΣΟΚ – Στο κάδρο μπαίνουν και οι Γιώργος Καραγιάννης και Μιχάλης Παπαδόπουλος