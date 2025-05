Χαρακόπουλος για τα γκαζάκια στην πολυκατοικία του: «Όσοι υπονομεύουν τη δικαιοσύνη, ρίχνουν νερό σε νέο κύμα τρομοκρατίας»

«Δεν μπορώ να φανταστώ ποιοι το έκαναν αυτό», ανέφερε στις κάμερες ο βουλευτής, ο οποίος κατέβηκε με άλλα δυο άτομα και έσβησαν με το λάστιχο τη φωτιά