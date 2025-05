Δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ για τη λήψη μέτρων Πολιτικής Προστασίας στη Σαντορίνη – Ποια μέτρα αποφασίστηκαν

Η ΚΥΑ ενσωματώνει την ομόφωνη εισήγηση των επιστημόνων για την επανεκτίμηση των περιορισμών πρόσβασης σε συγκεκριμένες περιοχές του ηφαιστειακού συμπλέγματος