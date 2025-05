Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη είναι εντελώς αντίθετο από τα χρόνια της πάνω και της κάτω πλατείας

Your browser does not support the audio element.

«Διολίσθησε σε μια λογική που νομίζω αδικεί τη στάση που είχε τα προηγούμενα χρόνια όταν μαζί με τους βουλευτές της ΝΔ κράτησαν τη χώρα στην Ευρώπη»