Μπακογιάννη στον ΣΚΑΪ: Δεν μπορεί να είναι δικαστές οι πολιτικοί, πρέπει να πάνε στον φυσικό τους δικαστή

«Θα πέσουν τα ποσοστά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μην υποτιμάμε τον ελληνικό λαό», ανέφερε επίσης η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός