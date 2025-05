Νίκος Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τα πορίσματα

Your browser does not support the audio element.

Το σχέδιο της ΝΔ είναι «το φαινόμενο του κυρίαρχου κόμματος» – Στόχος του ΠΑΣΟΚ η «Πολιτική Αλλαγή», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης