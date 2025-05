Συνάντηση Φάμελλου – Χαρίτση την Πέμπτη: Διάλογος για κοινές πρωτοβουλίες

Για την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με τη Νέα Αριστερά και τη συνάντησή του με τον Αλ. Χαρίτση, μίλησε σε συνέντευξη του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σ. Φάμελλος.